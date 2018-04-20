Ассоциация "Европейские профессиональные футбольные лиги", полноправным членом которой является и Украинская профессиональная лига (УПЛ) объявила о масштабных реформах и изменениях в своей деятельности.

Как передает официальный сайт УПЛ, такое решение было принято на Генеральной ассамблее организации.

Кроме этого, на Ассамблее был представлен новый корпоративный стиль организации, новое название и манифест деятельности на ближайшую перспективу.

Теперь Ассоциация будет носить название "Европейские лиги", что подчеркивает единство всех чемпионатов европейской футбольной конфедерации.

В ходе Ассамблеи одним из ключевых рассмотренных вопросов стало перераспределение выплат солидарности участникам еврокубков от УЕФА в новом цикле европейских клубных турниров (Лига Чемпионов, Лига Европы цикла 2018 -2 021).

Представители ведущих чемпионатов считают, что новая модель УЕФА только увеличит дисбаланс между клубами со средним финансовым положением дел и богатыми командами.

Ассоциация намерена добиваться равноценных выплат в зависимости от спортивных результатов в турнирах, как это происходило раньше.

Кроме этого, на Ассамблее был представлен новый корпоративный стиль организации - новое имя и манифест деятельности в ближайшей перспективе.

Президент Европейских лиг Ларс Кристер Олссон заявил после Ассамблеи: "В нашем Манифесте мы определили три основные сферы деятельности. Хорошие принципы управления - это первое. Сущность спортивных заслуг и спортивных способностей как решающего фактора в выигрышной или проигрышной программе - это второе. Наконец, настоящая преданность принципу Солидарности - третье. Существует много возможностей поговорить о равноправном распределении финансовых ресурсов в клубах, но реальность такова, что богатые только богатеют, и мы признаем, что должны это изменить".

Кристер Олссон, президент "Европейских Лиг", фото: upl.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в УЕФА отстранили от еврокубков еще два футбольных клуба.

Также мы рассказывали, что президент УЕФА вмешался в скандал и защитил судью, которого Буффон назвал животным.