Правительство изучит ситуацию с двумя гражданами Украины, членами команды сейнера Норд, которые смогли тайно выехать из страны в Беларусь.

Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы детально изучим и проинформируем вас, что произошло и проинформируем вас с почасовыми действиями силовых структур", – сказал Гройсман, отвечая на вопрос депутата о сложившейся ситуации и действиях правоохранительных органов.

Ранее "Страна" сообщала, что два моряка "Норда" смогли тайно выехать из Украины в Беларусь - Госпогранслужба.

Утром 19 апреля два члена команды сейнера Норд выехали из Украины в Беларусь, предоставив на паспортном контроле документы граждан России, выданные в генконсульстве РФ в Харькове.

Пограничники отметили, что беглецов выпустили через границу, поскольку транскрипция их фамилий в паспортах РФ отличалась от идентификационных этих граждан Украины. Они не содержались в базах данных как члены экипажа судна Норд.

Также после этого атташе генконсульства России в Украине попал в базу "Миротворца" из-за моряков "Норда". По данным Миротворца, Дмитрий Бондарец является бывшим или действующим кадровым сотрудником ГРУ ГШ РФ.

На сайте его обвиняют в организации незаконного пересечения границы Украины на пункте пропуска Гоптовка членами экипажа судна Норд, а также в незаконной выдаче им российских паспортов.