Минобразования и Минздрав пояснили, что после инициативы Минздрава при поступлении в школу или детский сад больше не требуется предъявлять медкарту, но справка все равно нужна.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на ответ МОН.

Минздрав отменило форму №026 - медицинскую карту. Вместо нее для зачисления в школы оставили справку формы №086-1 - "Справка ученика общеобразовательного учебного заведения о результатах обязательно медицинского профилактического осмотра".

Оставался неурегулированным вопрос, какую справку нужно подавать для зачисления в детсады.

После ряда запросов Министерство здравоохранения разъяснило этот момент.

"По решению МОЗ, эта же справка, формы № 086-1 будет распространяться и на дошкольные учреждения", - пояснили в министерстве.

Также при зачислении ребенка в детсад родители должны подавать справку формы №063 - "Карта профилактических прививок".

Напомним, что ранее и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что школы и детсады не имеют права требовать от родителей медицинскую карту ребенка для поступления. Теперь перед вступлением в детский сад или школу достаточно предоставить справку от врача о состоянии здоровья. Ее предоставит педиатр или семейный врач. В школах перед вступлением нужно пройти профилактический осмотр.

Как сообщала "Страна", у Супрун предлагают запретить детям без прививок ходить в школы и детсады.