Реакция украинских властей на появление новой порции пленок Онищенко оказалась удивительно скупой - для масштаба обвинений. Комментарии давались односложные и только самым настойчивым журналистам. 

Накануне нардеп опубликовал первую запись из своего архива, где слышен голос президента Петра Порошенко.

Журналисты и блогеры уже назвали это аудио "украинским уотергейтом". И потребовали у власти объяснений. 

Однако в президентском лагере на обвинения Онищенко реагировали мягко говоря сдержанно. Зато "Народный фронт" уже спустя два часа после публикации "Страны" гневно отверг обвинения в фактическом воровстве газа. 

Но больше всего удивляет реакция правоохранителей. Антикоррупционные органы прокомментировали тему президента в стиле "посмотрим", отмолчавшись насчет НФ. А Генпрокуратура, которая имеет право заниматься возможными преступлениями президента, вообще проигнорировала тему. 

"Страна" собрала всю официальную реакцию на "украинский уотергейт".  

Видимое спокойствие в АП

Реакция президента и его окружения на публикацию пленок оказалась скупой снаружи и бурной внутри. 

Напомним, на опубликованной в среду аудиозаписи слышно, как люди с голосами Онищенко и Порошенко обсуждают судьбу экс-министра экологии Николая Злочевского - по совместительству крупного украинского газодобытчика. 

Онищенко предложил Порошенко от имени Злочевского долю в его бизнесе и списание долгов по газу - за закрытие уголовных дел и возможность нормально работать. Президент (точнее, его голос) пообещал подумать, что можно сделать.

А в начале 2017 года дела против Злочевского действительно закрыли. 

В Администрации президента и Блоке Петра Порошенко самостоятельно этих вопросов комментировать не стали. А на запросы СМИ скупо назвали запись разговора фейком. 

"Именно фракция Блока Петра Порошенко инициировала определенные рабочие группы и круглые столы, которые касаются фейков. А фейки мы не комментируем", - ответил глава фракции БПП Артур Герасимов на вопрос "Страны".

"Фейки не требуют комментариев", - заявили в АП "Интерфаксу-Украина". 

Чуть более разговорчивой оказалась представитель президента в парламенте Ирина Луценко. 

"До тех пор, пока экспертиза не докажет, что это голос того или иного политика, якобы голос того или иного человека – это все является фейком. До момента, пока суд не признает, что это доказательство того или иного голоса, мы считаем, что это фейк", - заявила вчера Луценко в кулуарах парламента.

"Человек (Александр Онищенко - ред.) не присутствует в Украине, он не дает показания, потому обсуждать и комментировать что-либо такого плана я отказываюсь", - добавила политик.

Пока позиция президентской рати выглядит странновато. Когда дело касается столь серьезных обвинений, понятие "фейк" в любом случае нуждается в чуть более детальной расшифровке. Ведь никакие экспертизы не нужны, чтобы ответить на простые вопросы. Например: имел ли место такой разговор или нет? Обсуждал ли президент вопросы, связанные со Злочевским, с Александром Онищенко? Фейк весь разговор или какая-то его часть? 

Видимо, в команде Порошенко уже начали конструировать ответы на эти "сложные" вопросы. Поэтому, если верить источникам УНИАН, вчера в СНБО прошло секретное совещание первых лиц государства о противодействии "информационной агрессии России".

Учитывая, что провластные спикеры вчера весь день называли Онищенко "агентом российских спецслужб", то легко догадаться, что речь на заседании Совбеза (если оно и правда имело место) шла о "фейке, который не требует комментариев". 

Контратака "Народного фронта"

Если поведение лагеря Порошенко было похоже на улитку, скрывшуюся в раковине, то в стане Яценюка-Авакова наоборот попытались изобразить контрудар. 

Возможно, "фронтовиков" воодушевил тот факт, что компромат на них изложен пока только в текстовом виде - без усиления с помощью скандальных аудиозаписей.

Напомним вкратце фабулу. Вчера "Страна" опубликовала второй отрывок из книги Онищенко "Петр Пятый". В нем говорилось о том, как "Народный фронт" обеспечил себе финансирование перед выборами в парламент 2014 года. 

Онищенко утверждает, что посредством ряда схем "фронтовикам" удалось продать по коммерческой цене 200 миллионов кубометров газа, добытого в Украине и предназначенного для населения. "Для населения" - означает по низкой цене. 

Разницу - примерно 40 миллионов долларов - НФ пустил на массовую рекламную кампанию своей "партии войны", заняв по итогу первое место в Раде по спискам, утверждает автор "Петра Пятого".

После выхода материала "Страны", лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк уже через два часа написал пост-опровержение информации Онищенко. 

"Личные мотивы Онищенко понятны – Кабинет министров под моим руководством лишил его коррупционных схем и влияния в правительстве. 

Мое правительство уничтожило газовую коррупционную схему Онищенко, когда приняло решение ввести 70% ренты на так называемую совместной деятельности в газодобывающей сфере. Это именно та схема, по которой сейчас Онищенко привлекается к уголовной ответственности", – написал экс-премьер.

Он также заявил, что в свое время уволил министра экологии Шевченко, который был ставленником Онищенко (сам нардеп это подтверждал вчера в эфире NewsOne). 

Потом он прокомментировал схему с "Карпатыгазом", обвинив в ее реализации, видимо, самого Онищенко: 

"Заявление о краже им 40 млн долларов в схеме "Карпатыгаз" – это юридическое признание в совершении преступления. Он должен нести уголовную ответственность по закону.

Ни у меня, ни у партии "Народный фронт" никогда не было никаких финансовых и политических отношений с лицом по фамилии Онищенко. Каждый из приведенных мной тезисов имеет документальное подтверждение".

Интересно, что Яценюк косвенно признал, что схема с "Карпатыгазом" могла иметь место. Возможно, этим и объясняется почти молниеносная реакция лидера "Народного фронта", который на момент вероятной махинации с газом был премьер-министром.

Позже на обвинения Онищенко ответил еще один лидер "Народного фронта" - Арсен Аваков

"Записной политический коррупционер, системно грабивший бюджет страны – лжет и манипулирует, пытаясь избежать наказания по выдвинутым ему обвинениям. Это не изменит его статус – Онищенко должен быть осужден за политическую коррупцию и воровство", - написал глава МВД в Твиттере. 

Онищенко в ответ министру заметил, что тот не молчал, когда беглый нардеп упоминал в своих разоблачениях президента. Но заговорил, когда дело коснулось "Народного фронта". 

"Наконец-то заговорил Аваков. Я все ждал, когда он начнет. Ему все это время нравилось, что речь шла только о Порошенко, его политического оппонента. Но я зацепил их преступное кодло под названием Народный фронт и тут понеслась", - написал автор "Петра Пятого" на своей странице в ФБ.

Онищенко также ответил Авакову, что у него "не было никогда доступа к бюджету". "И я не мог воровать на рюкзаках для армии. А также не мог тырить нефтепродукты с Одесского НПЗ, у меня не было таких полномочий в отличии от вас. Все компании, которыми я когда-то владел, были куплены. Не украдены, как у вас, по рыночной цене как действующий бизнес. Поэтому думайте, когда пишете. Ну а мы дальше будем рассказывать про ваше преступное кодло!", - сообщил Онищенко.

 

Реакция правоохранителей

Из всех правоохранительных органов на новый скандал с пленками Онищенко откликнулось только НАБУ. Да и то - после многочисленных запросов прессы. 

"В ответ на запросы СМИ сообщаем следующее.

Национальное бюро неоднократно предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок. В частности, во время опроса, детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемо1 "газово1 схемы" в формате видео-конференции в декабре 2016 года. НАБУ этих записей так и не получило.

При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - говорится на Facebook-странице ведомства.

Онищенко ответил НАБУ и заявил, что согласен отдать им пленки

"Внимательно изучил контраргументы провластных пиарщиков по поводу скандала с пленками. "Записи" с голосом президента это фейк, говорят они. Год назад эти же люди рассказывали, что пленок вообще нет. А пленки с якобы с голосом Курченко и Саакашвили на экспертизу так никто и не отдал. Хотя все просили. Фигурант скандала, Саакашвили просил. Настаивал. А Порошенко молчит. Как и не было ничего. Я прошу. Берите пленку на экспертизу. Более того, хочу заявить, что готов предоставить НАБУ, или кто там смелый, оригинал записи для экспертизы. И устройство, что хотите. Всячески открыт к сотрудничеству по щепетильной теме",  -пишет Онищенко.

Многие наблюдатели считают вполне очевидным связь того, о чем говорит на пленках голос, похожий на Порошенко, и реальными событиями.

Журналист Михаил Ткач приводит цепочку логических связей по теме Онищенко-Порошенко-Злочевский:

"1. На пленках слышно, как голос, похожий на голос президента Порошенко, разговаривает с Онищенко о решении дел Злочевского.

2. Журналистка сообщила о встрече Игоря Кононенко со Злочевским в Вене.

3. Газовыми ВИП-клиентами Злочевского стали люди из окружения президента.

4. Представители депутатского корпуса и кабинета министров (именно президентские соратники) летят на ивент Злочевского в Монако, объясняя этот факт и совместные фото тем, что просто не узнали господина с бородой.

5. Генеральная прокуратура Украины, которую возглавляет ставленник президента Юрий Луценко, снимает все претензии к Злочевскому. Хорошо снимает. С большими различиями в цифрах в пользу Злочевского.

6. Администрация президента Порошенко заявляет, что пленки - фейк.

Здравствуйте, причинно-следственные связи!" 

Нардеп Евгений Мураев считает, что власть Украины может сколько угодно делать вид, что ничего не проиходит, но на Западе после этих пленок она может получить статус "неприкасаемых". А факты, изложенные в книге Онищенко, легко можно проверить. 

"Граждане (украинские власти - ред.) сомневаются насчет того, что "пленки Онищенко" кого-то проймут. Там мимоходом небрежно бросили про фейк и пошли дальше свои дела делать и "так уже сто раз было". Ну, во-первых, не сто. "Пленки Мельниченко" стоили Кучме не только больших нервов, но и политического влияния.

А стране - смены курса. 

Во-вторых, для того, чтобы заставить власть Майдана отвечать, не нужно ждать её смены для сбора материалов уголовных дел и отлавливать отдельных персонажей по заграницам. Они уже собраны не нами - фактически, ими самими. 

В-третьих, не факт, что заграница теперь их примет. Внутри Украины можно сколько угодно говорить про фейки (а придется, видимо, пару раз в месяц). Но вне её политики очень бережно относятся к своей репутации. Все факты, изложенные беглым олигархом-коррупционером, легко "бьются". Вчера в "Украинском формате" Наливайченко и Мельничук сходу подтвердили, как минимум, правдивость канвы событий. А конкретных отчетов по проведенным денежным операциям в книге "Петр Пятый" - вагон и маленькая тележка. 

"Вишенка на торте" (с) - один крохотный абзац, который при известном старании затягивает на букет удивительной красоты посадок. Про пакетную покупку в Верховной Раде 40–50 недостающих голосов: "Все эти депутаты сегодня — владельцы публичных е-деклараций, где указано, что на их счетах в банке большие сбережения — наследство от бабушек и дедушек, выигрыш в лотереи и домино, а квартиры и машины — подарены женами или тещами".

Думаю, рано еще увольнять Холодницкого - у него работы невпроворот. Через годик, может быть".

Журналист Леонид Швец объясняет, почему новые пленки Онищенко с трудом пробивают себе дорогу к статусу информационной бомбы именно в Украине. Отбрасывая при этом Порошенко еще дальше от второго срока президентства.

"Сеанс разоблачений от Александра Онищенко не имел шансов стать информационной бомбой удивительной разрушительной силы. Во-первых, уже почти нечего разрушать. Во-вторых, мастер верховой езды и газовых схем давно объявил о предстоящей атаке и ее содержании, эффекта неожиданности не было. В-третьих, после популярного и на тот момент шокового введения в курс нравов правящей группы от Леонида Кучмы в редакции Николая Мельниченко растет число иллюстрирующих кейсов, а суть не меняется, принципиально нового никто публике не может сообщить: все по-старому.

Привилегированный бизнес и власть в стране по-прежнему неразделимы, Порошенко плоть от плоти этой системы, выдающийся по ней эксперт и виртуоз извлекать с ее помощью приятную прибыль. Еще недавно тем же, в меньших масштабах и при меньших талантах, но и тратя на это меньше сил и стараясь получить больше удовольствий, занимался Александр Онищенко, продолжает заниматься Николай Злочевский. Статус президента сильно мешает Петру Порошенко посвящать себя тому делу, которое у него получается лучше всего и которое сделало его сверхбогатым человеком. Это только кажется, что возможностей стало больше. Число врагов, которые о нем много разного знают и готовы этим знанием делиться, резко увеличилось, а те, для кого Мальдивы не ближе, чем Марс, своего в нем так и не признали.

Волна неприятия, элитного и низового, отбрасывает Порошенко от второго срока, но он пока не готов принять мысль, что еще одной президентской пятилетки не будет".

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