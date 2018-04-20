В Великобритании в возрасте 62 лет умер диджей, актер и ведущий Дейл Уинтон. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщает BBC News.

О смерти сообщил агент артиста Джен Кеннеди.

Уточняется, что Уинтон умер у себя дома в среду. Причины смерти неизвестны.

"Мы знаем, что многие разделят эту ужасную утрату, но просим уважать частную жизнь семьи в это скорбное время",- заявил Кеннеди.

Уинтон начал карьеру диджея в клубах Лондона в 1972 году. Он вел свое утреннее шоу на радио, а также был ведущим собственной телепередачи Dale's Supermarket Sweep.

В 1996 году он снялся в культовом фильме Дэнни Бойла "На игле". Также он исполнил роли в таких проектах, как "Свободные женщины", "Разве я вам вру?" и "Летим со мной", а также принял участие в телесериалах "ТВ-отрыжка" и "Забей на панк-рок.

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