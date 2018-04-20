"Зачем ты вытащил меня из комы, я ж на пенсии?!". Оксимирон выпустил новый трек
Известный российский рэпер Оксимирон (Oxxxymiron, Мирон Федоров) выпустил первый за полгода трек.
Запись опубликована во "ВКонтакте" артиста, она также появилась на Youtube-каналах поклонников Мирона.
Песня "Горсвет" записана совместно с музыкантом Loqiemean (Роман Худяков). Оксимирон в композиции называет себя "самым престарелым", "я ж на на пенсии" и т. д.
Видео: youtube.com
Встретили эту композицию поклонники Мирона с осторожностью. Многие радуются новому треку, но есть и те, которые удивляются "новому" Oxxxymiron.
"Окси уже не тот", "Что это??? Почему с каждым треком всё хуже и хуже?" - пишут они и советуют Федорову писать стихи, а не треки.
Ранее "Страна" сообщала, что Оксимирон и Дизастер в самом громком баттле года вспомнили войну в Украине.
Также рэперы Oxxxymiron и Dizaster прокомментировали прошедший баттл.