Известный российский рэпер Оксимирон (Oxxxymiron, Мирон Федоров) выпустил первый за полгода трек.

Запись опубликована во "ВКонтакте" артиста, она также появилась на Youtube-каналах поклонников Мирона.

Песня "Горсвет" записана совместно с музыкантом Loqiemean (Роман Худяков). Оксимирон в композиции называет себя "самым престарелым", "я ж на на пенсии" и т. д.

Видео: youtube.com

Встретили эту композицию поклонники Мирона с осторожностью. Многие радуются новому треку, но есть и те, которые удивляются "новому" Oxxxymiron.

"Окси уже не тот", "Что это??? Почему с каждым треком всё хуже и хуже?" - пишут они и советуют Федорову писать стихи, а не треки.

Ранее "Страна" сообщала, что Оксимирон и Дизастер в самом громком баттле года вспомнили войну в Украине.

Также рэперы Oxxxymiron и Dizaster прокомментировали прошедший баттл.