Депутата Львовского горсовета от ВО Свобода Марьяна Батюк утром 20 апреля на своей странице в Facebook опубликовала поздравления с днем рождения Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

"Большой человек, как ни крути ...", - написала Марьяна Батюк и привела две цитаты из книги Гитлера "Mein Kampf". Примерно через час после публикации она удалила свое сообщение, но его скрин успели сделать и обнародовать пользователи.

Фото: facebook.com

Постом поделилась Иванка Била-Кондратьева из Кривого Рога. В ее профиле также указано, что она работает в ВО Свобода.

28-летняя учительница истории и заместитель директора львовской школы №100 по воспитательной работе Марьяна Батюк стала депутатом Львовского горсовета в 2015 году.

Она запомнилась инициативой вывешивания красно-черного флага ОУН-УПА на башне львовской Ратуши и на флагштоке на Высоком замке. Однако депутаты горсовета ее не поддержали.

Директор школы №100 Василий Староста в комментарии ZAXID.NET сообщил, что проведет профилактическую беседу с Марьяной Батюк.

"Я считаю, что это недопустимо, если человек пишет что-то, что противоречит политике государства и определенным международным нормам", - сказал он.

Сама Марьяна Батюк пока не прокомментировала ситуацию.

Напомним, что ранее лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал расстреливать рабочих и чиновников, причастных к некачественному ремонту дорог, используя при этом опыт Гитлера.

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