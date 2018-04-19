Целая "лавина" из перекати-поле обрушилась на американский город Викторвилл в Калифорнии. Первые этажи зданий оказались полностью заваленными огромными шарами этого растения. По данным американских СМИ, пострадали более 150 домов.

В сети появилось видео, наглядно демонстрирующее масштаб бедствия.

Известно, что перекати-поле - это травянистое растение, произрастающее в степных или пустынных районах, оставляющее после отмирания особые образования, круглые, овальные и сухие, которые состоят из высохших частей и катаются по ветру в виде иногда довольно больших шаров, рассеивая семена.

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