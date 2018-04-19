В США город атаковали гигантские шары перекати-поле
Целая "лавина" из перекати-поле обрушилась на американский город Викторвилл в Калифорнии. Первые этажи зданий оказались полностью заваленными огромными шарами этого растения. По данным американских СМИ, пострадали более 150 домов.
В сети появилось видео, наглядно демонстрирующее масштаб бедствия.
Известно, что перекати-поле - это травянистое растение, произрастающее в степных или пустынных районах, оставляющее после отмирания особые образования, круглые, овальные и сухие, которые состоят из высохших частей и катаются по ветру в виде иногда довольно больших шаров, рассеивая семена.
Whoa! That’s a whole lot of tumbleweeds! Repost from @abc7la using @RepostRegramApp - TUMBLEWEED INVASION: Heavy winds sent an onslaught of tumbleweeds into the High Desert. Go to the ABC7 Los Angeles app for details. (VIDEO: Jose Gonzalez/jgkix) #IE #victorville #rolling #windy #tumbleweed #cleanup
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