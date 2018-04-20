Акхисар, команда украинского легионера Евгения Селезнева, так и не узнала вчера, 19 апреля, своего соперника в финале Кубка Турции. Судья остановил полуфинальный матч между Фенербахче и Бешикташем из-за беспорядков на поле.

Как передает канал Футбол 1, арбитр трижды был вынужден останавливать поединок: болельщики бросали на поле все, что было под рукой. Терпения рефери хватило почти на час, а затем он остановил матч.

Агрессивно настроенные болельщики Фенербахче бросили неизвестный предмет в голову наставника Бешикташа Шенол Гюнеш. Тренер еще долго ходил у кромки поля и отказывался от пакета со льдом, чтобы остановить кровь и уменьшить отек. В конце концов Гюнеша осмотрели парамедики, наложили пять швов и отправили в больницу. Специалист вообще не мог передвигаться, несколько человек помогли ему лечь на кровать-тележку скорой помощи.

Когда команды доигрывают полуфинал, пока не известно. Зато известно, что решающий матч Кубка Турции состоится 9 мая. Победителя пары Фенербахче - Бешикташ там уже ждет Акхисар, который благодаря Евгению Селезгеву сенсационно выбил из турнира грозный Галатасарай.

О самом финале Кубка наш легионер пока не думает, ведь еще нужно решать задачи внутреннего чемпионата. За скандальным матчем следил и увиденным не удивлен.

"Я смотрел футбол и, конечно, все видел. Бутылкой в голову попали… В Турции постоянно такое. Ну, не постоянно, но очень часто.

Финал? Подождите… У нас важные три игры в чемпионате. Ниже середины шесть-семь команд, у которых приблизительно поровну очков. Сейчас очень важные матчи в чемпионате, так что о финале я даже приблизительно не думаю.

Мне говорят, что вся Турция в шоке, что мы обыграли Галатасарай на выезде, причем, не по результату, а именно по игре", - рассказал Евгений Селезнев.

Ранее "Страна" сообщала, что Король стейков лично приготовил мясо для Евгения Селезнева после победы над Фенербахче.