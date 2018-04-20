В Киеве заработает антикоррупционная "горячая линия". Такое решение приняли на пленарном заседании Киевского горсовета.

Об этом сообщается на сайте киевской мэрии.

Решение поддержали 85 депутатов. "Горячая телефонная линия" позволит киевлянам сообщать о случаях коррупции в исполнительном органе Киевсовета (КГГА), райгосадминистрациях, коммунальных предприятиях и учреждениях местного уровня.

Новая система должна обеспечить полную анонимность заявителям.

"За три месяца система полноценно заработать ", - отметил инициатор решения Андрей Осадчук.

Сообщение можно будет подавать в устной или письменной форме. Письменные сообщения направляются по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 36, 01044. Письменные сообщения также могут быть отправлены на электронный адрес "горячей линии".

Напомним, что ранее был опубликован отчет Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции за 2017 год.

Как сообщала "Страна", эксперты Freedom House сообщили, что стабильной в Украине остается только коррупция.