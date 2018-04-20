В ночь на 20 апреля в Одессе в поселке Котовского произошло жуткое ЧП на железнодорожной станции Шевченко, где пешеход попал под колеса поезда. Об этом сообщает местный 7 канал.

По данным журналистов, мощный удар поезда не оставил несчастному ни единого шанса на спасение - тело мужчины разорвало на части.

Фото: 7kanal.com.ua

На месте ночного происшествия работала следственно-оперативная группа Суворовского отдела полиции. Выясняются подробности случившегося инцидента.

Ранее "Страна" писала о том, что на вокзале Зальцбурга пострадали 54 человека в результате столкновения поездов.

Также мы сообщали, что в Запорожье 19-летний водитель сбил прохожих на глазах у полиции и пытался сбежать с места ДТП.