На сегодняшний день общее количество почтовых ящиков по Украине составляет 20 441, из них 8 138 ящиков находятся в городах и 12 303 - в селах.

Об этом сообщает "Укрпочта".

Число почтовых ящиков в стране за последнее время сократилось, и данная тенденция сохранится. Это касается, прежде всего, сельской местности.

В Киеве количество ящиков находится в рамках соответствующих нормативов и изменилась за год с 709 до 342.

В сельской местности количество почтовых ящиков превышает соответствующие нормативы, а уровень загрузки почтовых ящиков постоянно уменьшается. Таким образом количество почтовых ящиков в селах будет уменьшено до 11 555 единиц.

В городах количество ящиков останется в ближайшее время без изменений и составит 8 138.

В "Укрпочте" пояснили, что количество почтовых ящиков регулируется в соответствии с Приказом Министерства инфраструктуры № 959 от 28.11.2013 и Нормативами развития и размещения в городах и сельской местности сети объектов почтовой связи и почтовых ящиков национального оператора почтовой связи.

Учитывая, что количество писем постепенно сокращается, соответственно, сокращается и уровень загрузки почтовых ящиков (в некоторых ящиках за раз работники почты забирали лишь 3-4 письма). Однако расходы на транспорт и обслуживание ящиков оставались на том же уровне.

Для оптимизации и сокращения расходов национальный почтовый оператор и вынужден прибегать к сокращению количества почтовых ящиков.

Ранее "Страна" сообщала, что в Укрпочте можно будет рассчитаться картами.

Также с июля подписка на газеты подорожает на 25%.