Следственный комитет России назвал окончательное число погибших при пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Окончательное число погибших при пожаре - 60 человек.

Об этом информирует сайт ведомства.

После генетических экспертиз тел были выданы разрешения на захоронения 37 погибших. Ранее после процедуры опознания родственниками тел погибших были выданы разрешения для захоронения еще 23 человек.

Раньше замминистра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов называл другое число погибших: 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы, и где в воскресенье было много детей. После первых следственных мероприятий было выяснено, что в ТЦ уже неделю не работала автоматическая пожарная сигнализация, а исправную принудительную систему оповещения после начала возгорания не включил охранник ТЦ.

Напомним, что ранее Следком России показал видео с камер в игровом центре "Зимней вишни".

Как сообщала "Страна", в России назвали причину жуткого пожара в ТЦ Кемерово.