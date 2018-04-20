"Новая почта" тестирует возможность доставки почты с помощью полноценных беспилотных летательных аппаратов.

Об этом заявил соучредитель компании Вячеслав Климов, передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Сейчас наши ребята тестируют доставку беспилотником. Это будет не игрушечный беспилотник, а визуально настоящий небольшой самолетик, который будет просто быстро доставлять почту между городами", - сказал он.

По словам Климова, вполне вероятно, что со временем в структуре "Новой почты" появится инжиниринговая компания, которая займется этими вопросами.

"Укрпочта" рассчитывала запустить пилотный проект по доставке посылок дронами еще в 2016 году. Предприятие тогда избрало для тестирования дроны израильской компании Flytrax, которые могут доставлять посылки весом до 3кг на расстояние до 23 км со скоростью до 70 км/ч.

Ранее "Страна" сообщала, что экс-директор "Укрпочты", продвигавший доставку дронами, возглавил Одесский порт.

Также дрон "Почты России" разбился о дом, в который доставлял посылку.