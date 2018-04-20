19 апреля в Запорожье нетрезвый водитель сбил трех прохожих и попытался скрыться от патрульных, которые стали очевидцами ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области в Facebook.

Наезд произошел на улице Волшебной. Нарушителя, который попытался сбежать, удалось заблокировать и остановить ценой служебного автомобиля полиции охраны.

В машин оказались 19-летний молодой человек и девушка.

На правонарушителя патрульные составили пять административных материалов (за совершение ДТП в. 124 КУоАП, за управление в состоянии опьянения ст. 130 КУоАП, за управление автомобилем без документов ч. 2 ст.126 КУоАП, за неостановку автомобиля по требованию работника полиции ст. 122-2 КУоАП, за побег с места ДТП ст 122-4 КУоАП).

Фото: facebook.com/zaporizhiapolice

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