Украина заняла 80-е место в рейтинге самых привлекательных гражданств, поднявшись за год на рекордные 19 позиций благодаря введению безвизового режима со странами Евросоюза.

Об этом свидетельствует исследование компании Henley & Partners.

Впервые за последние пять лет первое место в рейтинге Индекса гражданств мира (Quality of Nationality Index, QNI) досталось Франции, тогда как Германия опустилась на второе место. Страны в первой десятке практически не изменились: Исландия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия, Италия, Ирландия, Швейцария, Австрия. Но Ирландия заменила в десятке лидеров Испанию, которая переместилась на 11-е место.

Страны, в которых можно получить гражданство через инвестиции в экономику страны, традиционно занимают высокие позиции в рейтинге. Среди них наибольшей ценностью обладает гражданство Австрии (10-е место). Мальта занимает 23-е место, следом расположился Кипр.

Замыкают список Афганистан и Сомали.

Эксперты ранжировали 209 гражданств по разным показателям за период с 2013 по 2017 год.

При составлении рейтинга эксперты анализировали как внутренние факторы, свидетельствующие о том, благоприятна ли для получения гражданства та или иная страна, так и внешние. К внутренним факторам относятся масштаб экономики страны, уровень развития человеческого потенциала; к внешним, в частности, — возможности кратковременных безвизовых поездок из этой страны за границу, безвизового проживания и работы за рубежом. Так, указывают авторы исследования, предпочтительнее иметь гражданство в стране с высокой продолжительностью жизни, развитой системой образования, высоким уровнем благосостояния и т.д.

Темно-синий цвет - чрезвычайно высокая ценность гражданства, голубой - очень высокая, зеленый - высокая, оранжевый - средняя, красный - низкая Фото: henleyglobal.com

Ранее "Страна" сообщала, что паспорт гражданина Украины улучшил позиции в рейтинге самых желанных в мире.

Также Украину назвали "декларативно прозападной" в Индексе вестернизации постсоветских стран.