С начала суток 20 апреля в зоне АТО боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, применив запрещенное минскими соглашениями вооружение. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранение.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

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"На Донецком направлении грубо нарушая Минские договоренности боевики обстреляли позиции неподалеку Лебединского из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". Обстрел начался около шести часов утра и продолжался более часа. За это время оккупанты выпустили по украинским позициям 40 реактивных снарядов", - говорится в сообщении.

Кроме того, запрещенное вооружение было применено в районе Широкино и Попасной, где стреляли из 122-милимметровых артиллерийских систем. А минометы калибра 120 мм боевики применили в районе Новотроицкого, Водяного и Широкино.

"Такие действия со стороны врага свидетельствуют о полной заинтересованности главарей оккупационной администрации РФ в дальнейшем обострении конфликта и явном нежелании соблюдать Минские договоренности, в частности по отводу тяжелой техники и вооружения от линии соприкосновения сторон в определенные места хранения", - говорится в сообщении.

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