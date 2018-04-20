Атташе генерального консульства России в Украине (Харьков) Дмитрий Бондарец попал в базу сайта "Миротворец" после ситуации с экипажем задержанного крымского судна "Норд".

Его анкета появилась в разделе "Чистилище" на сайте.

В заявление говорится, что Бондарец внесен в базу данных за "организацию незаконного пересечения государственной границы Украины на пункте пропуска "Гоптовка" группой лиц (экипаж судна "Норд") и в аэропорту "Жуляны", а также за участие в антиукраинских информационных мероприятиях".

Фото: myrotvorets.center

25 марта крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море задержали украинские пограничники.

19 апреля украинские пограничники сняли с рейса в Минск семь членов экипажа российского судна "Норд", при этом утром разрешили выехать двум членам экипажа по загранпаспортам, выданным консульством России в Украине.

Напомним, что ране омбудсмен Украины взяла под личный контроль дело капитана сейнера "Норд".

Как сообщала "Страна", два моряка "Норда" смогли тайно выехать из Украины в Беларусь.