Атташе генконсульства России в Украине попал в базу "Миротворца" из-за моряков "Норда"
Атташе генерального консульства России в Украине (Харьков) Дмитрий Бондарец попал в базу сайта "Миротворец" после ситуации с экипажем задержанного крымского судна "Норд".
Его анкета появилась в разделе "Чистилище" на сайте.
В заявление говорится, что Бондарец внесен в базу данных за "организацию незаконного пересечения государственной границы Украины на пункте пропуска "Гоптовка" группой лиц (экипаж судна "Норд") и в аэропорту "Жуляны", а также за участие в антиукраинских информационных мероприятиях".
Фото: myrotvorets.center
25 марта крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море задержали украинские пограничники.
19 апреля украинские пограничники сняли с рейса в Минск семь членов экипажа российского судна "Норд", при этом утром разрешили выехать двум членам экипажа по загранпаспортам, выданным консульством России в Украине.
Напомним, что ране омбудсмен Украины взяла под личный контроль дело капитана сейнера "Норд".
Как сообщала "Страна", два моряка "Норда" смогли тайно выехать из Украины в Беларусь.