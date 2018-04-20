Анна Холкина, сотрудница Шевченковского райотдела Государственной миграционной службы в Киеве, принимавшая и оформлявшая документы о предоставлении и лишении украинского гражданства экс-губернатора Одесской области Михаилу Саакашвили, уволилась.

Об этом сказала начальник Шевченковского райотдела Наталья Гришко в ходе допроса в Кассационном админсуде Верховного Суда, передают "Украинские новости".

Она допрашивается как свидетель.

Гришко сообщила, что документы от Саакашвили на получение украинского гражданства были получены 28 мая 2015 года. В частности, среди документов было ходатайство от экс-министра здравоохранения Александра Квиташвили о том, что предоставление гражданства Саакашвили составляет государственный интерес.

В то же время, Гришко сказала, что не знает подробностей предоставления гражданства экс-президенту Грузии, так как все документы проверяла и оформляла главный специалист райотдела Анна Холкина. "Но она уволилась в сентябре 2017 года... При этом у нее не было взысканий, это была лучшая наша сотрудница", - сказала свидетель.

Причиной увольнения, по словам Гришко, стало замужество Холкиной и решение ее мужа.

Начальник райотдела сообщила, что не владеет информацией, где сейчас находится экс-сотрудница Миграционной службы.

Она также заявила, что все документы подписаны именно Холкиной.

Ранее "Страна" сообщала, что судья заболела. Рассмотрение иска Саакашвили против президента перенесли на неделю.

Также Саакашвили рассказал, что нашел работу в Нидерландах.