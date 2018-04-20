Водителя легковушки, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Кривом Роге, в результате которого погибли девять человек, доставили в Саксаганский суд в сопровождении конвоя, полиции особого назначения и медиков.

Об этом сообщает Первый городской.

Сегодня задержанному суд должен избрать меру пресечения. Накануне заседание было перенесено из-за плохого самочувствия подследственного - после ДТП у него обострилось онкологическое заблевание.

19 апреля генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что врачи разрешили доставить мужчину в суд, но под их присмотром.

Фото: 1tv.kr.ua

Напомним, 17 апреля в Кривом Роге произошло столкновение легкового автомобиля Mazda, маршрутки с пассажирами и заводского автобуса. В результате страшной аварии погибли девять пассажиров маршрутки.

Ранее "Страна" писала о том, что подозреваемого водителя Mazda не повезут на суд в Днепр из-за обострения онкозаболевания.

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