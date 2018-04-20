В пятницу утром, 20 апреля, прекратилось поступление воды к потребителям Авдеевки, которая шла самотеком после остановки Донецкой фильтровальной станции из-за обстрелов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) в Twitter.

"По состоянию на утро 20.04. прекратилось поступление воды к потребителям Авдеевки, которая поступала самотеком после остановки ДФС", - говорится в сообщении.

Так, предусмотрено, что подача воды будет осуществляться из местного резервуара, запасов которого хватит на 4 дня.

"МККК планирует подвоз 18 т питьевой воды для населения в ближайшее время", - указать в МинВОТ.

Фото: twitter.com/mtot_gov_ua

ранее "Страна" сообщала, что в ООН потребовали обеспечить бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции.

Также в ОБСЕ не знают, когда Донецкая фильтровальная станция возобновит свою работу.