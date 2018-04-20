Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется на то, что американская сторона конкретизирует предложение президента США Дональда Трампа по визиту президента России Владимира Путина в Вашингтон, сообщает РИА Новости.

"Мы исходим из того, что президент США в телефонном разговоре - об этом уже стало известно, никакого секрета нет - такое приглашение направил, сказал, что будет рад видеть в Белом доме, потом будет рад встретиться в рамках ответного визита. И к этой теме он пару раз возвращался, поэтому мы дали знать нашим американским коллегам, что мы не хотим быть навязчивыми, но мы не хотим и быть невежливыми, и что, учитывая, что президент Трамп такое предложение сделал, мы исходим из того, что он его конкретизирует", - сказал Лавров.

Ранее "Страна" писала о том, что президент США все еще хочет встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Также мы разбирались в том, какие последствия для России на самом деле несут американские санкции.