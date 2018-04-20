Вещество, использованное при отравлении экс-ГРУшника Сергея Скрипаля, которое западные страны называют "Новичок", состояло на вооружении в США.

О этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА "Новости".

"Это вещество было запатентовано, состояло на вооружении или в пользовании различных институтов биологических и химических армии Соединенных Штатов. И оно производится элементарно", - сказал Лавров.

Глава МИД также напомнил, что один из разработчиков этого вещества Вил Мирзаянов эмигрировал в США, где и опубликовал формулу вещества.

Постоянный представитель России при ОЗХО также указал на наличие у США патента на "Новичок".

Ранее "Страна" сообщала, что Москва обвинила Лондон в уничтожении улик по делу об отравлении Скрипаля и его дочери.

Также состояние Сергея Скрипаля улучшилось - СМИ.