Прямо на концерте. В Пензе на Ани Лорак набросился неадекватный фанат. Видео
На певицу Ани Лорак, которая находится в гастрольном туре с шоу DIVA, в российской Пензе на концерте напал поклонник.
Об этом сообщает "Стар Хит".
В конце программы представители Лорак попросили охранников ослабить оцепление, чтобы все желающие смогли вручить Ани цветы. Но вскоре на сцену запрыгнул мужчина и прижался к певице, чтобы сделать селфи.
Молодого человека тут же схватил один из охранников и увел со сцены.
Видео инцидента появилось в сети.
Напомним, что Ани Лорак, которая в последнее время живет и работает в России, приехала в Киев для подготовки к новому шоу.
Как сообщала "Страна", ранее украинская певица Ани Лорак устроилась работать на российском телевидении - артистку пригласили стать наставницей в талант-шоу "Битва фанов".
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