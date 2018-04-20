На певицу Ани Лорак, которая находится в гастрольном туре с шоу DIVA, в российской Пензе на концерте напал поклонник.

Об этом сообщает "Стар Хит".

В конце программы представители Лорак попросили охранников ослабить оцепление, чтобы все желающие смогли вручить Ани цветы. Но вскоре на сцену запрыгнул мужчина и прижался к певице, чтобы сделать селфи.

Молодого человека тут же схватил один из охранников и увел со сцены.

Видео инцидента появилось в сети.

Напомним, что Ани Лорак, которая в последнее время живет и работает в России, приехала в Киев для подготовки к новому шоу.

Как сообщала "Страна", ранее украинская певица Ани Лорак устроилась работать на российском телевидении - артистку пригласили стать наставницей в талант-шоу "Битва фанов".