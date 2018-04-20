Экс - президент Украины Виктор Янукович считает незаконным решение Оболонского райсуда о переходе к дебатам в деле о его госизмене.

Об этом говорится в заявлении Януковича, распространенном его пресс-службой.

Как говорится в тексте заявления, суд спешит при рассмотрении дела из-за того, что показания свидетелей "могут повлиять на результаты возможных досрочных выборов".

"Власть судит не меня - она показательно судит миллионы украинцев, которые за меня голосовали. Она судит тех, кто был против Майдана. Тех, кто не согласился с "государственным переворотом". Этот суд должен стать ярким напоминанием о том, что эти люди никогда не смогут рассчитывать на закон или правосудие в Украине, на возможность быть услышанными", - заявил Виктор Янукович.

Экс-президент также напомнил, что суд отказался допросить ряд свидетелей стороны защиты, допросив лишь троих из числа высокопоставленных - Леонида Кожару, Михаила Добкина и Юрия Ильина.

Ранее "Страна" сообщала, что суд завершил рассмотрение дела Януковича и внезапно перешел к дебатам.

На заседании 19 апреля председательствующий судья объявил о переходе к судебным дебатам. В ответ на это защита Януковича в знак протеста покинула заседание. После этого в нем был объявлен перерыв до 3 мая.

Также видео допроса Михаила Добкина по делу Януковича.