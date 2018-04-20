Мария Захарова, представитель МИД России обвинила британские спецслужбы в убийстве Григория Распутина и российского императора Павла I.

Выступая на брифинге, она заявила, что такие выводы можно сделать после прочтения книги бывшего агента Скотланд-Ярда Ричарда Каллена, в которой приводятся архивные документы офицеров британской разведки.

Кроме того, по словам Захаровой, Лондон причастен к гибели российского императора Павла I и политического деятеля Конго Патриса Лумумбы. Все эти убийства представитель МИД назвала государственными заказами.

Захарова назвала Великобританию "мировым рекордсменом по геноциду". По ее оценкам, британцы уничтожили до 95 процентов аборигенов Австралии во время колонизации.

Захарова отметила, что сделала эти заявления в ответ на обвинения британских властей в причастности России к заказным убийствам за рубежом. Лондон считает, что за нападением на бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском городе Солсбери 4 марта стоит именно Россия. По данным следствия, Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным на российской территории.

Россия все обвинения отрицает. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что при нападении было использовано другое вещество – химикат BZ ("Би-Зет"), который разрабатывали США и Великобритания. Лавров сослался на выводы химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц.

Ранее "Страна" сообщала, что Москва обвинила Лондон в уничтожении улик по делу об отравлении Скрипаля и его дочери.

Также о деле Скрипаля. Трамп обиделся на ФРГ и Францию, что те выслали слишком мало дипломатов России.