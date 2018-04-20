В Верховной Раде зарегистрирован пакет законопроектов, ужесточающих ответственность должников по алиментам на содержание детей.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"Мы продолжаем усиливать ответственность родителей перед собственными детьми и защищать права детей на достойное развитие. Поэтому сегодня зарегистрировали три законопроекта, которые помогут усовершенствовать законодательство в этой сфере", - заявила глава межфракционного объединения "Чужих детей не бывает" Ирина Луценко на совместном брифинге с министром юстиции Павлом Петренко и народным депутатом Андреем Иванчуком.

Законопроект №8296 стал продолжением закона об алиментах, который вступил в силу в начале 2018 года. Среди мер, которые рассмотрят депутаты - штрафы за неуплату алиментов дольше одного года, увеличение минимального размера алиментов, запрет на отчуждение имущества должника по алиментам, а также недопущение на высокие должности злостных неплательщиков.

Законопроект №8295 предлагает отменить налогообложение алиментов от родителей-нерезидентов и предоставить налоговую скидку на внешкольное, дошкольное и школьное образование детей.

Законопроект №8294 предусматривает предоставление материальной помощи, бесплатного отпуска с зачислением в трудовой стаж родителям, которые ухаживают за тяжелобольными детьми на период оформления инвалидности.

Напомним, что в Украине 8,2 тысячи должников по алиментам объявлены в розыск, 116 тысяч получили запрет на выезд за границу. Такие данные приводит Минюст за первые два месяц действия закона о принудительной уплате алиментов.

Ранее "Страна" писала, как именно должники по алиментам будут работать на благо общества.