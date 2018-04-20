Внесение изменений в Конституцию являются наиболее оптимальным вариантом для сбалансирования взаимоотношений между ветвями украинской власти, а именно - решения вопроса исполнительной власти. Т

акое мнение высказал глава Верховной Рады Андрей Парубий в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Я считаю наиболее оптимальным для Украины изменения в Конституцию, которые смогут сбалансировать взаимоотношения между ветвями власти. Ведь на самом деле должна быть одна ветвь исполнительной власти", - сказал Парубий.

На уточнение ведущего "или президент, или премьер", Парубий ответил утвердительно.

"Как и Верховная Рада - законодательная власть", - добавил спикер парламента.

Ранее "Страна" писала о том, что Гройсман заявил о нехватке полномочий и предложил изменить Конституцию.

Также мы сообщали, что Рада перенесла отчет Кабмина на конец июня.