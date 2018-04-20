По данным НБУ, реальный ВВП Украины в первом квартале 2018 года, по сравнению с прошлым годом, вырос на 2,3%.

Об этом говорится в отчете на сайте Нацбанка.

"Дополнительным фактором стало снижение базы сравнения прошлого года под влиянием торговой блокады неконтролируемых территорий (НКТ) прошлого года, проявление которого в полной мере ожидается со II квартала", - говорится в инфляционном отчете.

НБУ отмечает, что ухудшение погодных условий в конце февраля и в марте несколько сдержало оживление экономической активности, в частности в транспорте и строительстве.

Внутренний спрос остался основным фактором экономического роста.

В январе-феврале 2018 года экспорт продолжал расти, в основном благодаря наращиванию поставок отдельных продовольственных товаров, древесины и изделий из нее, а также черных металлов, однако одновременно увеличивался потребительский импорт, в результате чего сохранился отрицательный вклад чистого экспорта в изменении ВВП.

Напомним, что Международный валютный фонд (МВФ) сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году на уровне 3,2%, но ухудшил прогноз на 2019 до 3,3% (ранее прогнозировалось 4%). Об этом свидетельствует обнародованный обзор мировой экономики.

Как сообщала "Страна", Владимир Гройсман назвал огромный внешний долг главной проблемой Украины.