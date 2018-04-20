Досрочных выборов в Верховную Раду Украины не будет. Такое заявление сделал спикер Верховной Рады Андрей Парубий в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Досрочных выборов не будет. Впереди будет работа системная, непростая. Будут решения, необходимые для общества, необходимые для безопасности и обороны", - сказал Парубий.

Видео: ТСН

По мнению главы парламента, досрочные выборы являются способом дестабилизации страны. Он также заверил, что у Президента Украины Петра Порошенко по этому поводу похожая позиция.

"Досрочные выборы - это способ дестабилизации и введение в паралич страны на длительный период", - сказал председатель парламента.

Ранее "Страна" писала о том, что премьер-министр Гройсман выступил против досрочных выборов в Раду.

Также мы сообщали, что "Народный фронт" отказывается голосовать за новый состав ЦИК.