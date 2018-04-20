Сегодня утром в результате аварии с поездами на главном вокзале австрийского Зальцбурга пострадали 54 человека.

Об этом сообщает Salzburger Nachrichten.

Авария произошла во время того, как присоединялись вагоны к ночному поезду Цюрих – Вена. Локомотив с вагонами наехал на поезд.

Большинство пассажиров во время ударов спали. По предварительной информации, в основном люди получили травмы в результате падения. У некоторых из них травмы головы.

Фото: sn.at

Сначала сообщалось о 20 пострадавших, однако после число возросло к 54. Всего в поезде было около 240 пассажиров.

На месте работают медики, некоторых пострадавших госпитализировали. Правохранители выясняют, что стало причиной аварии - несчастный случай или же техническая неполадка.

Перебоев в движении поездов нет.

Фото: sn.at

Ранее "Страна" сообщала, что на предприятии в Австрии произошла утечка хлора, пострадали 40 человек.

Также появились фото и видео с места столкновения двух поездов в Австрии.