На вокзале Зальцбурга пострадали 54 человека из-за столкновения поездов. Фото
Сегодня утром в результате аварии с поездами на главном вокзале австрийского Зальцбурга пострадали 54 человека.
Об этом сообщает Salzburger Nachrichten.
Авария произошла во время того, как присоединялись вагоны к ночному поезду Цюрих – Вена. Локомотив с вагонами наехал на поезд.
Большинство пассажиров во время ударов спали. По предварительной информации, в основном люди получили травмы в результате падения. У некоторых из них травмы головы.
Фото: sn.at
Сначала сообщалось о 20 пострадавших, однако после число возросло к 54. Всего в поезде было около 240 пассажиров.
На месте работают медики, некоторых пострадавших госпитализировали. Правохранители выясняют, что стало причиной аварии - несчастный случай или же техническая неполадка.
Перебоев в движении поездов нет.
Фото: sn.at
Ранее "Страна" сообщала, что на предприятии в Австрии произошла утечка хлора, пострадали 40 человек.
Также появились фото и видео с места столкновения двух поездов в Австрии.