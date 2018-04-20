У министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна сегодня, 20 апреля родилась дочь.

Об этом Омелян сообщил на своей странице в Facebook.

"Девочка! Спасибо Светлане Бевзе за дочку. Я ее ждал очень давно!", - написал Омелян.

Геолокация сообщения показывает, что министр сейчас находится в Нью-Йорке.

Фото: facebook.com/volodymyr.omelyan

За 2017 год Владимир Омелян задекларировал аренду 27-метрового дома под Киевом и 1296 кв. м земли. Также он получил право пользоваться автомобилями BMW Х5 брата и Ford Fusion Comfort матери. Свой автомобиль Volvo S80 он продал.

Ранее "Страна" сообщала, что министр инфраструкутры Омелян показал в декларации больше миллиона гривен доходов за 2017 год.

Также Омелян заявил, что построит дорогу к селу Бандеры после видений о "Великом Проводнике".