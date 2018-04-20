На станции метро "Героев Днепра" закроют выход к рынку "Оболонь"
С 21 апреля будет закрыт северный вестибюль станции "Героев Днепра" в связи с проведением ремонта.
Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook
С 21 апреля будет работать только южный вестибюль, таким образом выход на рынок "Оболонь" с завтрашнего дня будет закрыт.
Фото: facebook.com/kyivmetro
Напомним, что на выходных, 21-22 апреля, перекроют пол-Киева из-за марафона. В Киеве пройдет международный полумарафон 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon.
Как сообщала "Страна", в Киеве на Левом берегу закроют движение трех трамваев.
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