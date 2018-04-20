С 21 апреля будет закрыт северный вестибюль станции "Героев Днепра" в связи с проведением ремонта.

Об этом сообщает КП "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook

С 21 апреля будет работать только южный вестибюль, таким образом выход на рынок "Оболонь" с завтрашнего дня будет закрыт.

Фото: facebook.com/kyivmetro

Напомним, что на выходных, 21-22 апреля, перекроют пол-Киева из-за марафона. В Киеве пройдет международный полумарафон 8th Nova Poshta Kyiv Half Marathon.

Как сообщала "Страна", в Киеве на Левом берегу закроют движение трех трамваев.