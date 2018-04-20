Пранкер Лексус, который ранее разыгрывал Петра Порошенко по телефону, прокомментировал "Стране" последнюю обнародованную запись Александра Онищенко, который заявил, что на пленках общается с президентом.

"Ну во-первых запись, которую я слышал в программе (на телеканале NewsOne - Прим.Ред.) - явно не оригинал. Она перезаписана с другого устройства. Интонация и манера речи - его. Особенно когда он заканчивает фразы. У него всегда такое плавное смягчение.

"Ты что сам будешь выступать?" Вот на этом хочется верить, что действительно он.

Единственное, что здесь напрягает, несмотря на тавтологию - напряжённость самого разговора. Порошенко явно стесняется и ему неудобно эти вещи обсуждать, поэтому он скупится на фразы. "Ну давай рассказывай, что там предлагает" звучит очень тихо, что хочется переслушивать. Почему Онищенко говорит много, я тоже понять могу. И это не постановка, записанная где-то на студии. Это реальный разговор человека, который знает, что ведётся аудиозапись. Фраза "да, я в курсе" тоже звучит бесцветно. Хотя это может опять же говорить о том, что Порошенко стесняется того, что он коррупционер и обсуждает такие деликатные моменты. Но тем не менее, она без какой-либо интонации.

Про хорошего парня Колю и американцев. Интонация его и манера. Голос, правда, искажён в связи с качеством. А это важно. Про привет Коле - не его типичная интонация. Но и опять тут слышно, что он дико напряжен, как никогда обычно. Он роняет эту фразу сухо, как будто нервничает. Но вот концовка уже максимально похожа на голос Порошенко.

В целом, подытожив, мы слышим не оригинал, а перезапись, скорее всего с мобильного телефона. Но из опыта общения, манеры, ритмики, могу сказать, что процентов на 70 - это он. Как только у нас будет оригинал, то можно будет сразу сказать со 100% уверенностью. Хотя, меня почему то нисколько не удивляет этот случай, уж если он в официальном телефонном переговоре был готов переоформить свою фабрику на левого номинального человека, то, что уж говорить про такие частные беседы. Онищенко я верю", - сказал российский пранкер.

Напомним, что в пресс-службе администрации президента Украины считают "фейком" обнародованную нардепом-беглецом Александром Онищенко запись его разговора с президентом Украины Петром Порошенко, касающейся экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Как сообщала "Страна", в НАБУ заявили, что готовы проверить пленки Онищенко с Порошенко.