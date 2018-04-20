В Верховной Раде сегодня, 20 апреля состоится Час вопросов к правительству и оглашение депутатских запросов.

Об этом свидетельствует повестка дня ВР, опубликованная на сайте парламента.

Запланировано также рассмотрение во втором чтении законопроекта об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и/или смежных прав.

В 2017 году Офис торгового представителя США в "Специальном докладе 301" относительно состояния защиты прав интеллектуальной собственности в Украине отметил незначительный прогресс по совершенствованию законодательства о деятельности организаций коллективного управления (ОКУ) по сбору роялти.

В конце 2017 года Украине было предоставлено 120 дней (до конца апреля 2018 года) для совершенствования деятельности организаций коллективного управления. В случае отсутствия положительных сдвигов, Украине грозит лишение права отечественных производителей беспошлинного ввоза на территорию США продукции по 155 товарным позициям украинского экспорта.

В то же время, суммы вознаграждений, которые были собраны организациями коллективного управления остаются крайне низкими. В Украине все ОКУ собрали лишь 3,4 млн евро.

Проект закона №7466 предлагает определить по одной ОКУ за каждой из сфер коллективного управления. Благодаря этому автор будет знать, какая организация отвечает за то или иное направление деятельности и какой категорией художников занимается. Законопроектом также предлагается ввести критерии отбора: только организации, которые имеют самый большой репертуар, международное признание и реальную поддержку правообладателей смогут приобрести статус организаций коллективного управления. По новому закону организации будут обязаны постоянно отчитываться о своей деятельности, сообщать мастеру об использовании его произведений, причитающееся ему вознаграждение и тому подобное. Правообладатели смогут через свои онлайн-кабинеты иметь постоянный детализированный доступ к ежегодным отчетам, которые будут общедоступны на сайтах этих организаций.

Инициатором законопроекта № 7466 является Владимир Гройсман.

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