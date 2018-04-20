В Запорожье во время получения взятки была задержана телефонистка воинской части Нацгвардии. За одну тысячу долларов она обещала помочь военнообязанному уклониться от службы в армии.

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Южного региона Украины.

Было установлено, что она предварительно договорилась с должностными лицами Запорожского областного военного комиссариата, после чего пообещала не призывать на военную службу военнообязанного.

Телефонистка была задержана "на горячем" во время передачи ей второй части взятки в сумме 500 долларов.

Следователи военной прокуратуры готовят для задержанной сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины (злоупотребление влиянием). За это грозит штраф либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.

Напомним, что ранее в Запорожье задержали 30-летнего телефонного шантажиста.

Как сообщала "Страна", в Запорожье разоблачили банду черных риэлторов.