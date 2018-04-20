После того как Франция начала процедуру отзыва ордена Почетного легиона у сирийского президента Башара Асада, последний сыграл на опережение и вернул Парижу почетную награду.

Орден был возвращен через румынское посольство в Дамаске, которое представляет интересы Франции в Сирии. В Дамаске решили вернуть награду, потому что Париж принимал участие в "трехсторонней агрессии вместе с США и Соединенным Королевством против Сирии 14 апреля".

"Для президента Асада нет чести в том, чтобы носить орден государства-раба и последователя США, которые поддерживают террористов", - заявили в администрации Асада, как передает France24.

Орден Почетного легиона вручил Башару Асаду бывший президент Франции Жак Ширак в 2001 году. Сирийский лидер получил его после того, как стал лидером страны после смерти своего отца Хафеза Асада.

В Париже полагают, что режим Башара Асада причастен к возможной химической атаке на сирийский город Дума, в пригороде Дамаска Восточная Гута. Все обвинения официальные власти Сирии отвергают. В субботу, 14 апреля, США, Великобритания и Франция нанесли удар по Сирийской Арабской Республике из-за того, что власти этих стран полагают, что правительственные войска применили химическое оружие. Целью ударов были объекты, где оно могло находиться.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал удары по Сирии "полностью легитимными". По его словам, его страна действовала наряду с США и Великобританией, которые являются двумя постоянными членами Совета Безопасности ООН. В свою очередь, сирийский лидер Башар Асад заявлял, что западные страны потеряли контроль над ситуацией.

Ранее "Страна" сообщала, что Сирия передала России две неразорвавшиеся в ходе удара США ракеты.