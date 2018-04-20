В Евросоюзе отвергли предложения британского премьер-министра Терезы Мэй, которые были направлены против обустройства жесткой границы Ирландии с Северной Ирландией, которая является регионом Великобритании.

Об этом сообщает The Telegraph.

Как рассказал изданию один из дипломатов ЕС, на этой неделе план Терезы Мэй был подвергнут "систематическому экспертному возражению". Об этом говорилось на встрече в Брюсселе между старшими должностными лицами ЕС и ведущим переговорщиком со стороны Великобритании Олли Роббинсом.

"Стало ясно, что ни одна из опций Великобритании по таможенному союзу не сработает", - сказал собеседник The Telegraph.

Северная Ирландия - единственная часть Британии, которая после Brexit будет иметь общую границу с государством-членом ЕС - Республикой Ирландия. В британском правительстве заявляли, что хотят избежать "жесткой границы" после выхода из ЕС.

Напомним, что Великобритания может отложить Brexit из-за ирландского вопроса.

Как сообщала "Страна", в конце мая в Ирландии собираются провести референдум о законе об аборте.