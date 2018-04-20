В пятницу, 20 апреля, Нацбанк установил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар и еров продолжают расти в цене.

Об этом говорится на сайте НБУ.

Курс доллара подорожал на 8 копеек - до 26,22 грн.

Евро прибавил в цене 8 копеек - до 32,47 грн.

Российский рубль также немного подорожал - до 0,430 грн.

Напомним, что американская валюта продолжает планомерно дорожать в Украине: по итогам торгов 19 апреля, ее курс на межбанке поднялся на 7,5 копеек, и зафиксировался в коридоре 26,21-26,23 грн./$.

Как сообщала "Страна", Национальный банк Украины ослабил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 20 апреля 2018 года до уровня 26,225963 грн/$1 по сравнению с 26,147772 грн/$1 на 19 апреля 2018 года.