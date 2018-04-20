Многолетний капитан-защитник "Шахтера" Дарио Срна непременно вернется на футбольное поле.

Об этом "Стране" сообщил ассистент Паулу Фонсеки и ветеран "горняков" Игор Дуляй.

"Да, да (Дарио Срна - Прим.Ред.) вернется", - ответил он на соответствующий вопрос.

При этом Игор Дуляй не смог подтвердить слухи о возвращении в команду и экс-наставника Мирча Луческу.

"Не знаю", - коротко ответил ассистент Фонсеки.

"Вы знаете, что для меня "Шахтер" - первый и последний клуб в жизни. Но в таком чемпионате надо уступать дорогу молодым футболистам. Для меня существует только "Шахтер". После завершения карьеры я себя связываю с "Шахтером". Люблю ответственность, люблю адреналин. Не исключаю, что стану тренером. Никто не знает, что будет завтра. Возможно, могу возглавить и сборную Хорватии. У меня уже есть лицензия. Но сначала я хочу решить свое будущее и закончить карьеру на футбольном поле, как и обещал отцу", - ранее сообщал в интервью Дарио Срна.

Как сообщала "Страна", к тренировкам Дарио Срна имеет право приступить уже с 22 июня. Контракт Дарио Срны с "Шахтером" истекает 30 июня 2018 года. О его продлении пока не сообщалось.

Напомним, что хорватский защитник отстранен от официальных матчей Национальным антидопинговым центром Украины до 22 августа 2018 года.