В США прошла встреча советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона с российским послом Анатолием Антоновым. Джон Болтон рассказал послу России, какие проблемы мешают восстановлению нормальных отношений между странами.

Об этом передает Reuters.

Болтон сказал Антонову, что в интересах обеих стран иметь лучшие отношения, но Россия должна "решить проблемы с вмешательством в выборы в 2016 году в США и отравлении бывшего российского шпиона в Великобритании".

Также Болтон отметил, что Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией в Украине, где Россия поддерживает сепаратистов, и в Сирии, где в ходе семилетней гражданской войны Москва оказывает военную поддержку правительству Дамаска.

Это была первая встреча посла России в США Антонова и Болтона с момента его вступления в должность советника президента США по национальной безопасности.

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