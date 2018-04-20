Советник Трампа по нацбезопасности рассказал послу России, что мешает нормальным отношениям между странами
В США прошла встреча советника Белого дома по национальной безопасности Джона Болтона с российским послом Анатолием Антоновым. Джон Болтон рассказал послу России, какие проблемы мешают восстановлению нормальных отношений между странами.
Об этом передает Reuters.
Болтон сказал Антонову, что в интересах обеих стран иметь лучшие отношения, но Россия должна "решить проблемы с вмешательством в выборы в 2016 году в США и отравлении бывшего российского шпиона в Великобритании".
Также Болтон отметил, что Соединенные Штаты обеспокоены ситуацией в Украине, где Россия поддерживает сепаратистов, и в Сирии, где в ходе семилетней гражданской войны Москва оказывает военную поддержку правительству Дамаска.
Это была первая встреча посла России в США Антонова и Болтона с момента его вступления в должность советника президента США по национальной безопасности.
Ранее "Страна" сообщала, что полиция назвала подозрительной смерть отца экс-помощника Трампа по нацбезопасности.