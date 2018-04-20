Настоящей причиной блокировки Telegram могли стать планы основателя мессенджера Павла Дурова по запуску своей криптовалюты.

Об этом сообщает РБК.

По данным издания, безуспешная блокировка мессенджера обсуждалась между сотрудниками 12-го центра ФСБ и представителями других профильных ведомств. В частности, 18 апреля сотрудник 12-го центра ФСБ Роман Антипкин отправил коллегам письмо, в котором разъяснил, что истинная причина блокировки Telegram в России заключается в желании Павла Дурова запустить на основе мессенджера полностью неконтролируемую финансовую систему.

"Коллеги, да история вообще не про это, как вы не понимаете! История не про ключи и терроризм... Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны... Вся наркота, обнал, торговля органами пойдет через Пашину крипту, а он будет говорить: "Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы", - говорится в письме, подписанном Романом Антипкиным.

Подлинность письма РБК подтвердили федеральный чиновник и топ-менеджер одного из операторов связи. Само письмо отправлено с почты в домене 12center.ru.

РБК связался с Романом Антипкиным по мобильному номеру телефона, указанному в письме. Но тот сказал, что не понимает о чем идет речь и отказался давать комментарии.

В Центре общественных связей ФСБ пока не ответили на запрос РБК. Павел Дуров также не ответил на запрос журналистов.

О желании Павла Дурова запустить собственную блокчейн-платформу под названием Telegram Open Network (TON) с криптовалютой Gram стало известно в конце 2017 года.

С 16 апреля российские провайдеры начали блокировать мессенджер Telegram, который ранее был запрещен судом к использованию по требованию Роскомнадзора.

Напомним, что интернет-чат Telegram останется доступным для российских пользователей, несмотря на блокировку свыше 18 миллионов IP-адресов.

Как сообщала "Страна", юристы Telegram подают в суд на Роскомнадзор из-за блокировки мессенджера.