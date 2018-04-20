Наряду с хилым экономическим ростом, о котором говорят в ЕБРР, в Украине наблюдается и спад в развитии гражданского общества и независимых СМИ.

Эту проблему обсудили в Вашингтоне создатели отчета Freedom House "Страны в переходном периоде", передает "Голос Америки".

"Изменения уровня демократии неоднозначны. Есть улучшения на уровне местного управления, что связано с процессом децентрализации. Но мы заметили спад в двух категориях: развитие независимых СМИ и гражданского общества, что связано с вопросами коррупции", - сказал директор исследования Freedom House "Nations in Transit 2018. Confronting Illiberalism" Нейт Шенкан.

Он добавил, что общая оценка уровня коррупции в Украине не снизилась.

"В вопросах коррупции мы еще не ухудшали рейтинг, но будем внимательно смотреть в этом году, есть ли настоящий прогресс в борьбе с коррупцией", - отметил представитель Freedom House.

Эксперт Института Кэннона отметил, что на вопрос о том, является ли спад демократии временным явлением или это тенденция, должно ответить руководство страны.

Сенатор Бен Кардин призвал поддержать Украину, чтобы помочь ей победить коррупцию и добиться независимости судебной ветви власти.

На фоне подготовки к президентским и парламентским выборам в 2019 году эксперты прогнозируют, что давление с боку власти на гражданское общество может усилиться, антикоррупционная реформа будет заморожена. А медицинская реформа и децентрализация будут развиваться.

Freedom House - неправительственная организация со штаб-квартирой в Вашингтоне. Основана в 1941 г. Элеонорой Рузвельт, Уэнделлом Уилки и другими американцами. Известна исследованиями состояния политических и гражданских свобод.

Ранее из рейтинга Freedom House следовало, что демократические показатели в Украине снизились впервые с 2014 года.

"Страна" разбиралась, почему Украина впервые за три года упала в рейтинге Freedom House.