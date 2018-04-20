В четверг, 19 апреля, в Нью-Йорке представитель ООН Нил Волкер доложил государствам-членам ООН о гуманитарной ситуации на востоке Украины. Он потребовал обеспечить бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции.

Об этом сообщают Новости ООН.

В ООН отмечают, что гражданские лица - главные жертвы ситуации на востоке Украины. Миллионы украинцев, оказавшиеся в зоне активных боевых действий, а также семьи, которые были вынуждены переселиться, потеряли надежду на мирную жизнь в нормальных условиях.

Донецкая фильтровальная станция, которая обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, а также временно оккупированные Донецк, Ясиноватую, приостановила работу после обстрела 17 апреля. В результате 345 тысяч человек по обе стороны линии соприкосновения столкнулись с перебоями в подаче воды .

Напомним, что в ОБСЕ не знают, когда Донецкая фильтровальная станция возобновит свою работу.

Как сообщала "Страна", Донецкая фильтровальная станция возобновит работу после договоренностей между КП "Вода Донбасса" с Международным Комитетом Красного Креста и миссией ОБСЕ. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.