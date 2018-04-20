И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая в последнее время объявила настоящую войну советским мифам в медицине, обнародовала новую порцию полезных советов.

На своей странице в Facebook она написала, почему вредно пользоваться смартфонами, планшетами и ноутбуками перед сном.

"Почему иногда бывает трудно заснуть? Ответ может быть буквально у вас под носом - ваш смартфон (или другой гаджет, с которого вы читаете этот пост).

Исследования говорят, что пользование нашими любимыми гаджетами ночью может нарушать сон. Это происходит из-за того, что с экранов смартфона, планшета, ноутбука и т.д. нас падает синий свет, подавляющее выработку в организме мелатонина - гормона, который помогает заснуть", - написал Супрун. И добавила, что, когда мы спим меньше, чем требуется, повышается риск депрессии, диабета и сердечно-сосудистых болезней.

"Поэтому Гарвардская медицинская школа советует за 2-3 часа перед сном не пользоваться гаджетами. Лучше пообщайтесь с близкими людьми. Это принесет больше пользы вашему здоровью и вашей семье", - посоветовала глава Минздрава.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Также она обнародовала видео о том, на что еще в организме влияет смартфон.

Ранее Супрун назвала электрофорез устаревшим и вспомогательным средством реабилитации для людей с двигательными нарушениями.

Также она развенчала очередной миф, что сидение на холодном ведет к воспалению.