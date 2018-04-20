Журнал Time назвал 100 самых влиятельных людей мира
Журнал Time обнародовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей мира.
В сети появились шесть обложек спецвыпуска, посвященных персонам из списка. Героями обложек стали актрисы Дженнифер Лопес, Николь Кидман, Тиффани Хэддиш, теннисист Роджер Федерер, основатель движения Me Too Тарана Берк, бизнес-гуру и генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Надела.
Time разделил влиятельных людей на несколько групп.
В категорию "Лидеры" в этом году попали президент США Дональд Трамп, принц Гарри и его невеста Меган Маркл, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Китая Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын.
В список "Титанов" вошли Роджер Федерер, изобретатель и миллиардер Илон Маск, телеведущая Опра Уинфри.
Актеры попали в категории "Артисты". В их числе Николь Кидман, Хью Джекман, Галь Гадот, Милли Бобби Браун, режиссер и актер Гильермо дель Торо, телеведущий Джимми Киммел.
Дженнифер Лопес стала одной из самых влиятельных персон в категории "Иконы". Также в этом писке Рианна и певица Кеша.
В категории "Новаторы" в этом году актриса Тиффани Хеддиш, рэп-певица Cardi B, сноубордистка Хлоя Ким и другие.
Фото: time.com
Фото: time.com
Фото: time.com
Напомним, что журнал Time вышел в апреле с Путиным в царской короне на обложке.
Как сообщала "Страна", ранее Time назвал "Человеком года" тех, кто успел первым рассказать о секс-домогательствах.