Журнал Time обнародовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных людей мира.

В сети появились шесть обложек спецвыпуска, посвященных персонам из списка. Героями обложек стали актрисы Дженнифер Лопес, Николь Кидман, Тиффани Хэддиш, теннисист Роджер Федерер, основатель движения Me Too Тарана Берк, бизнес-гуру и генеральный исполнительный директор Microsoft Сатья Надела.

Time разделил влиятельных людей на несколько групп.

В категорию "Лидеры" в этом году попали президент США Дональд Трамп, принц Гарри и его невеста Меган Маркл, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Китая Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын.

В список "Титанов" вошли Роджер Федерер, изобретатель и миллиардер Илон Маск, телеведущая Опра Уинфри.

Актеры попали в категории "Артисты". В их числе Николь Кидман, Хью Джекман, Галь Гадот, Милли Бобби Браун, режиссер и актер Гильермо дель Торо, телеведущий Джимми Киммел.

Дженнифер Лопес стала одной из самых влиятельных персон в категории "Иконы". Также в этом писке Рианна и певица Кеша.

В категории "Новаторы" в этом году актриса Тиффани Хеддиш, рэп-певица Cardi B, сноубордистка Хлоя Ким и другие.

Фото: time.com

Фото: time.com

Фото: time.com

Напомним, что журнал Time вышел в апреле с Путиным в царской короне на обложке.

Как сообщала "Страна", ранее Time назвал "Человеком года" тех, кто успел первым рассказать о секс-домогательствах.