Национальное антикоррупционное бюро отреагировало на публикации записи одной из "пленок Онищенко", на которых нардеп, по его словам, разговаривает с президентом Петром Порошенко.

Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

"В ответ на запросы СМИ сообщаем следующее. Национальное бюро неоднократно предлагало Александру Онищенко, в том числе и в публичной плоскости, передать оригиналы пленок. В частности, во время опроса, который детективы Бюро проводили в рамках расследования так называемой "газовой схемы" в формате видео-конференции в декабре 2016 года, НАБУ этих записей так и не получило. При условии получения оригиналов записей НАБУ готово изучить их в пределах своей компетенции", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Напомним, что Ирина Луценко заявила, что экспертиза установит принадлежность голосов на пленках Онищенко.

Как сообщала "Страна", в эфире телеканала NewsOne впервые прозвучали "пленки Онищенко" с участием президента Украины Петра Порошенко.