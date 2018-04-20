В пятницу потеплеет, на востоке местами дождь
В пятницу, 20 апреля, на большей части Украины переменная облачность без осадков, кроме восточных областей. Днем будет теплее, чем вчера: +15…+18.
Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.
На западе днем +15…+18. В Ужгороде до +21.
На севере днем +14…+18.
В центре днем +15…+18.
На востоке днем +12…+18. В Луганской области порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях возможен небольшой дождь.
На юге днем +16…+19.
В Киеве 20 апреля днем +16…+18.
Фото: meteo.gov.ua
Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 16 по 23 апреля.
Как сообщала "Страна", сегодняшняя ночь в Киеве стала самой теплой с 1881 года.
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