В пятницу, 20 апреля, на большей части Украины переменная облачность без осадков, кроме восточных областей. Днем будет теплее, чем вчера: +15…+18.

Об этом сообщает прогноз Укргидрометцентра.

На западе днем +15…+18. В Ужгороде до +21.

На севере днем +14…+18.

В центре днем +15…+18.

На востоке днем +12…+18. В Луганской области порывы ветра до 15-20 метров в секунду. В Луганской, Донецкой и Харьковской областях возможен небольшой дождь.

На юге днем +16…+19.

В Киеве 20 апреля днем +16…+18.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на неделю в Киеве с 16 по 23 апреля.

Как сообщала "Страна", сегодняшняя ночь в Киеве стала самой теплой с 1881 года.