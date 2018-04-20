Полиция назвала подозрительной смерть отца экс-помощника Трампа по нацбезопасности
Органы правопорядка американского города Филадельфия (штат Пенсильвания) считают подозрительной смерть на прошлой неделе отца бывшего помощника президента США по национальной безопасности Герберта Макмастера.
Об этом сообщила в четверг телекомпания СNN со ссылкой на информацию, полученную в городском управлении полиции.
Макмастер-старший находился на попечении в центре ухода за престарелыми в Филадельфии.
Он умер 13 апреля от травмы головы, нанесенной тупым предметом, уточнила телекомпания со ссылкой на заключение о смерти, полученное в управлении здравоохранения штата Пенсильвания.
Его представитель Джеймс Гэрроу сказал, что с Макмастером-старшим очевидно произошел несчастный случай.
Генеральная прокуратура штата вместе с полицией города взаимодействуют с "целью досконально и внимательно разобраться в трагическом случае", заявил CNN официальный представитель генпрокурора Пенсильвании Джо Грейс.
По его словам, расследование происшедшего находится "на самой ранней стадии".
Напомним, 22 марта президент США Дональд Трамп в своем Twitter объявил об отставке Герберта Макмастера с должности помощника главы государства по национальной безопасности.
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