Американские биологи нашли на глубине 3 тысячи метров в Тихом океане "детский сад" глубоководных осьминогов. Об этом сообщается в журнале Deep Sea Research.

Ученые насчитали там более 600 самок осьминогов рода Muusoctopus, которые были собраны в "кластеры" на небольшой территории, причем часть из них охраняла кладки яиц.

Исследователей удивило, что осьминоги находились в воде из термальных источников, слишком теплой для глубоководных животных.

Колония осьминогов на дне Тихого океана, фото - Phil Torres and Geoff Wheat

Отряд осьминогов насчитывает около 300 видов, обитающих как в придонных водах, так и в толще воды. Часть из них обитает на значительной глубине (свыше двух тысяч метров). Самки осьминогов после спаривания откладывают яйца (их численность может достигать нескольких тысяч) и прикрепляют их к скале или ко дну.

Затем они ухаживают за ними до вылупления потомства (промывают потоками воды для лучшей вентиляции, убирают с нее грязь и защищают от поедания).

В это время самки осьминогов ничего не едят и часто умирают после появления детенышей. Время инкубации яиц отличается у разных видов. У глубоководных осьминогов из-за низкой температуры воды оно увеличивается.

Рекордсменом по продолжительности "созревания" кладки является глубоководный вид Graneledone boreopacifica: у него период инкубации продолжается 53 месяца (4 года и 5 месяцев). Но в целом жизнь глубоководных осьминогов изучена плохо.

Американские геологи и биологи под руководством Энн Хартвелл (Anne Hartwell) из университета Акрона случайно обнаружили, как заботятся о потомстве глубоководные осьминоги из рода Muusoctopus. Ученые исследовали геологическое обнажение Дорадо, которое находится на глубине около 3 тысяч метров в 200 километрах от побережья Коста-Рики. Чтобы изучить активность гидротермальных источников, выходящих на океанское дно, они анализировали более 200 часов видео, снятых в 2013-2014 годах в Тихом океане и неожиданно обнаружили на дне "ясли" осьминогов.

В одном месте, в водах гидротермального источника и рядом с ними на видео были видны скопления осьминогов Muusoctopus неизвестного вида. Некоторые из них плавали, часть просто сидела на дне, а часть охраняла кладки яиц.

Всего, за время наблюдения ученые насчитали 606 осьминогов. В крупнейшем скоплении было 102 животных, которые расположились на площади 19 квадратных метров.

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